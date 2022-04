Proces de coruptie cu 100 de martori, la o primarie din judet

Un dosar de coruptie in care erau vizata administratia locala din Tatarusi s-a incheiat cu doua condamnari cu suspendare. Vizati initial de ancheta, primarul, viceprimarul si secretarul comunei au fost scosi din cauza de procurori, iar in plasa au ramas doar doi consilieri locali. Magistratii Tribunalului au apreciat ca nici vina acestora nu este in fond prea mare.In aprilie 2016, pe adresa DNA a ajuns o sesizare prin care se reclama faptul ca primarul comunei Tatarusi, Costel Iosub, a ... citeste toata stirea