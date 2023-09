Doua legi britanice au fost invocate la Iasi pentru stabilirea daunelor in urma unui accident auto. Magistratii ieseni s-au raportat la ele potrivit principiului aplicarii legii locului unde s-au petrecut lucrurile. Mult mai precisa, dar si mai dura decat legea romana, cea britanica a facut ca despagubirile sa fie nesemnificative.In ianuarie 2018, in satul Felbridge din West Sussex, o Skoda a intrat pe contrasens si a lovit o autoutilitara. In urma accidentului, au decedat soferul Skodei, dar ... citeste toata stirea