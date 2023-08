Un student basarabean acuza faptul ca moldovenii de peste Prut sunt considerati romani "second hand". Acesta a chemat in judecata Universitatea Tehnica si Ministerul Educatiei, cerand ca studentilor romani din afara granitelor sa le fie recunoscute aceleasi drepturi ca celor dinauntru. Instanta nu i-a acordat nicio sansa: asa e legea.Oleg T. a fost admis la studii la Universitatea Tehnica ca bursier al statului roman, pe unul dintre locurile rezervate "romanilor de pretutindeni". In aceasta ... citeste toata stirea