O ieseanca pare sa-si fi dat vecinii de la etaj in judecata doar pentru a se intalni cu ei in centrul orasului, la Judecatorie. Aceasta s-a plans ca vecinii au inundat-o in mod repetat, distrugandu-i baia. Nu a adus insa nicio proba pentru a demonstra acest lucru.Carmen P. locuieste intr-un bloc nou construit in Miroslava. La etajul superior, deasupra apartamentului sau, locuiesc Diana B. si Ciprian A. Prin plangerea depusa la Judecatorie, Carmen P. a cerut obligarea vecinei sale la plata a 5. ... citeste toata stirea