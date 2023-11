Mama si fiu, doi ieseni s-au intalnit in fata instantei, disputandu-si banii investiti in gospodarie. Procesul a inceput acum trei ani, in fata Judecatoriei Harlau, dar inca nu s-a terminat. Primele doua runde au fost castigate, alternativ, de fiu, respectiv de mama, dosarul ajungand acum la Curtea de Apel.Viorica A. s-a adresat instantei din Harlau in septembrie 2020, cerand instantei recunoasterea dreptului sau de creanta constand in lucrarile de investitii efectuate in gospodaria fiului ... citeste toata stirea