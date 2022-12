Proces la Iasi cu Ministerul Sanatatii, care nu-i compenseaza medicamentul salvator. Raspuns oficial: "Nu puteti avea sperante legitime"

Ministerul Sanatatii, acuzat ca le rapeste bolnavilor de cancer si ultima sansa de tratament. Pentru a obtine singurul medicament care-i mai poate ajuta, bolnavii sunt nevoiti sa apeleze la instanta, unde toate institutiile cu atributii in domeniul sanatatii afirma ca problema nu e responsabilitatea lor. Solutia, simpla, sta de patru ani in sertarele ministerului.Elena G. a fost diagnosticata cu cancer ovarian, "carcinom seros ovarian de grad inalt", in 2018. Dupa sase cicluri chinuitoare de ... citeste toata stirea