Proces pentru taberele educationale ale fiilor in SUA si UK, platite dar neefectuate

Un iesean va implini in curand doi ani de cand incearca sa-si recupereze banii cheltuiti pentru vacantele nerealizate ale celor trei copii.Ahmad A.D. a platit trei vacante educationale in Marea Britanie si Statele Unite, dar pandemia i-a dat planurile peste cap. In noiembrie 2019, Ahmad A.D. a cumparat bilete pentru trei tabere educationale a cate doua saptamani la Ramapo College din New York, pentru fiii sai, Jad Alla, Judi si Majed. Pretul total al taberelor era de 10.437 dolari, clientul ... citeste toata stirea