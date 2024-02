Proces reper - A obtinut 2.100 euro de la Digi: s-a portat aici de la Vodafone si nu a primit ce i s-a promis

Portarea numarului intr-o alta retea s-a dovedit o afacere proasta pentru o firma de consiliere juridica. Atunci cand a avut nevoie de roaming in Statele Unite, reprezentantul acesteia a avut surpriza sa constate ca nu poate suna si nici primi apeluri. La reclamatia trimisa pe mail, i s-a recomandat sa sune la Call center.In septembrie 2022, SPCJ Eurolex SRL a chemat in judecata societatea RCS&RDS SA, cerand daune in contul consilierilor juridice pe care nu le mai putuse oferi clientilor ... citește toată știrea