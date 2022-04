Proces scurt: consilierul Timofciuc vs. ANI

In fata Curtii de Apel a inceput ieri procesul prin care consilierul local USR Razvan Timofciuc contesta raportul inspectorilor de integritate. Acestia considera ca Timofciuc s-a aflat in cursul mandatului trecut in conflict de interese, fapt pe care consilierul il contesta.Raportul Agentiei Nationale de Integritate a fost emis la sfarsitul anului trecut. Timofciuc a fost acuzat ca ar fi participat la deliberarea si adoptarea a doua hotarari de Consiliu Local privind nominalizarea ... citeste toata stirea