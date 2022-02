Procesul agentului imobiliar care a luat bani de la procurorii DNA, in mai multe transe

Acesta se lauda ca are influenta pe langa o angajata a ADS. Parchetul Anticoruptie a intrat pe fir si i-a achitat "comisionul"Dupa mai bine de un an de amanari, procesul unui fost agent imobiliar trimis in judecata pentru trafic de influenta a inceput in cele din urma in fata Tribunalului. Procurorii DNA il acuza ca ar fi pretins bani pentru a urgenta restituirea unor suprafete de teren din zone "bune" ale orasului. Dan Marian Besliu se lauda ca are influenta pe langa o angajata a Agentiei ... citeste toata stirea