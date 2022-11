Procesul dintre secretara Consiliului local, Denisa Ionascu, si primarul Chirica se reia la Vaslui

Procesul dintre secretarul Consiliului Local, Denisa Ionascu si primarul Mihai Chirica reincepe saptamana viitoare. Dezbaterile vor fi reluate miercurea viitoare in fata magistratilor Tribunalului Vaslui, dupa ce Ionascu a obtinut stramutarea dosarului de la Iasi.Ionascu a cerut in februarie obligarea primarului la plata unor daune morale de 100.000 lei pentru persecutiile la care acesta ar fi supus-o. Ea a afirmat ca relatia profesionala cu primarul fusese normala pana in primavara anului ... citeste toata stirea