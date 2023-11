Procesul avocatului acuzat de uciderea iubitei sale a intrat in faza contrelor. Dupa ce magistratii Curtii de Apel au aprobat, in august, solicitarea lui Sebastian Felecanu de realizare a unei noi analize a modului in care Monica Cioata s-a prabusit de la etaj, expertul propus de acesta a cerut suplimentarea cercetarilor cu inca noua detalii.Elementele solicitate ar urma sa stabileasca daca prabusirea a fost accidentala, caz in care Felecanu ar fi absolvit de acuzatia de omor. Magistratii au ... citeste toata stirea