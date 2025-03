Procesul fostului ministru al Sanatatii, stramutat la Iasi

Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au decis stramutarea procesului deschis de fostul ministru Nelu Tataru impotriva Spitalului Municipal Husi la Tribunalul Iasi. In acest dosar, fostul ministru al Sanatatii contesta suspendarea dreptului de a profesa dupa ce a fost trimis in judecata pentru luare de mita.Nelu Tataru a primit dreptul de a lucra in spitale publice dupa ce in toamna anului trecut i se suspendase acest drept. "Admite cererea de stramutare a judecarii dosarului nr. 93/89/2025 ... citește toată știrea