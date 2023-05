Urmarirea penala impotriva lui Florin U. din Targu Frumos a inceput in ianuarie 2021, fapta pentru care a fost cercetat s-a petrecut pe 29 decembrie 2020, dar rechizitoriul a ajuns in instanta abia in luna martie a acestui an.Cazul, unul banal, poate si de aceea a fost taraganat atata vreme. Florin umbla cu o lopata pe umar prin zona pietei din oras, un trecator pe nume Gheorghita C. s-a apucat sa-l ironizeze, reactia celui vizat a fost prompta si scurta. Un dos de lopata in moalele capului, ... citeste toata stirea