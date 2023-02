Procesul pensionarului calcat de tramvaiul care abia mergea, in Tatarasi: "Dinamica atipica: pietonul a plonjat". Prima sentinta

Un pensionar si-a sfarsit zilele lovit de tramvai, in Tatarasi. La mai bine de patru ani de la accidentul mortal, justitia nu si-a spus inca ultimul cuvant. In prima instanta, vatmanul a fost condamnat cu suspendare.In seara zilei de 31 august 2018, Politia Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident in dreptul statiei Doi Baieti, pe trecerea de pietoni, in care era implicat un tramvai circuland pe traseul 3, venind dinspre Dancu.In fata anchetatorilor, vatmanul a ... citeste toata stirea