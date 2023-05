Functionara primariei Rediu, acuzata de luare de mita in forma continuata, se va intalni prima oara cu judecatorii care ii vor analiza cazul la jumatatea lunii viitoare. Primul termen de judecata in procesul Petronelei Susan se va desfasura in fata Tribunalului iesean, pe 14 iunie.Fosta angajata a Primariei iesene, Petronela Susan s-a transferat in 2021 la primaria Rediu, ocupandu-se tot de urbanism. La inceputul lunii februarie, ea a fost prinsa in flagrant delict dupa ce solicitase 1.000 de ... citeste toata stirea