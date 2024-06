Procuror din Iasi, trimis in judecata pentru viol: A amenintat si constrans timp de doi ani o minora sa intretina raporturi sexuale

Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru viol, fiind acuzat ca a constrans o minora prin violenta fizica, constand in tinerea, imobilizarea si dezbracarea fortata, precum si prin amenintarea cu moartea, sa intretina raporturi sexuale.Procurorii spun ca faptele s-au petrecut, in perioada septembrie 2015-iunie 2017, intr-un apartament din orasul Iasi si in autoturismul barbatului, iar acesta stia ca victima este minora. ... citește toată știrea