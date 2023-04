Procurorii aduna tot mai multe date despre moartea avocatei Monica Cioata, cea care ar fi fost omorata de catre iubitul ei, Sebastian Felecanu. La randul sau, Felecanu se afla in prezent in puscarie, fiind arestat preventiv inca din vara anului trecut de catre procurori, care il suspecteaza ca si-a omorat iubita. In aceasta saptamana, procurorii au facut perchezitia informatica a telefonului Monicai Cioata primit din Germania, unde expertii au reusit sa ii sparga parola.Procurorii intentionau ... citeste toata stirea