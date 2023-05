Doi notari si un avocat din Iasi au fost trimisi in judecata in dosarul tepelor imobiliare. Procurorii DIICOT Iasi au finalizat dosarul inselaciunilor imobiliare in care sunt vizate12 persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat de un cunoscut interlop din Iasi, pentru fapte de inselaciune, fals intelectual, fals in declaratii, abuz in serviciu, spalare de bani, camata si detinerea de droguri de mare risc.Vizati in dosar ar fi notarii Razvan Ionut Costin si Daniel Bogdan ... citeste toata stirea