Procurorii DIICOT scormonesc in actele restaurantului "Veranda" de pe acoperisul Halei Centrale

Restaurantul este pe acoperisul Halei Centrale, care a fost in proprietatea imobiliarului Cristin Zamosteanu. Initial, Primaria respinsese proiectul in anul 2016. Un an mai tarziu a fost de acord cu restaurantul. Luna aceasta a aparut un certificat de urbanism pentru intrare in legalitate a unor lucrari executate pe acoperisul cladiriiProcurorii DIICOT extind cercetarile in dosarul in care este anchetat unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Iasi. Conform informatiilor "Ziarului ... citeste toata stirea