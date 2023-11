Sapte descinderi sunt facute in acest moment in judetul Iasi. Una dintre ele este in Vama Sculeni. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au anuntat ca efectueaza cercetari intr-un dosar penal ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, comise de catre functionari publici in legatura exercitarea atributiilor de serviciu, in cursul anului 2023."In ... citeste toata stirea