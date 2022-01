Procurorii DNA au descins la Cadastru in dosarul blocului ridicat de patronul Flux

Astazi, 27 ianuarie, procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi in dosarul blocului din Tatarasi ridicat in mod suspect de familia lui Gheorghe Chescu (patron Flux), documente pe care exista si semnaturile primarului Mihai Chirica si ale fostului viceprimar Gabriel Harabagiu.Cel mai probabil, procurorii au cerut actele referitoare la documentatia care a stat la baza construirii blocului de catre Chescu in Tatarasi.Potrivit unor ... citeste toata stirea