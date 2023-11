Procurorii ieseni cer arestarea preventiva a doua persoane pentru dare si luare de mita. Este vorba despre un padurar si un barbat care se ocupa cu comercializarea ilegala de lemne."Prin referatul din data de 28.11.2023 al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi s-a solicitat arestarea preventiva a inculpatilor A.V.P. (in varsta de 35 ani) si H.M. (in varsta de 46 ani), cercetati pentru comiterea infractiunilor de ,,dare de mita in forma continuata", prevazuta de art. 290 alin. (1) Cod penal ... citeste toata stirea