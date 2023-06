Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si fost sef al DIICOT, este cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce in luna mai a fost oprit in trafic de politistii ieseni, moment in care i-a intrebat daca stiu cine este si a amenintat totodata ca va lua legatura cu seful Politiei Iasi, scrie Hotnews. Este pentru prima data cand un membru CSM este cercetat de Inspectia Judiciara."Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii ... citeste toata stirea