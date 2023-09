Un procuror iesean va avea de raspuns in fata propriilor colegi unor acuzatii de viol. Fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Raducaneni in perioada 2018-2022, Constantin Bosinceanu este banuit ca ar fi abuzat-o pe fiica unor cumetri, pe cand fata abia implinise 14 ani.La inceputul lui 2018, parintii fetei au reclamat ca fiica lor fusese violata de Bosinceanu in apartamentul acestuia, unde ar fi fost chemata pentru a face curatenie. Procurorul ii botezase fratele mai mic, ... citeste toata stirea