Procurorul iesean Daniel Horodniceanu a reusit sa ocupe un loc in CSM

Daniel Horodniceanu va fi unul dintre reprezentantii procurorilor in Consiliul Superior al Magistraturii. Acesta a castigat ieri, dupa doua tururi de scrutin, alegerile pentru desemnarea unui reprezentant al procurorilor din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, DIICOT si DNA.Dupa primul tur de scrutin, Daniel Horodniceanu se plasase al doilea, cu 128 de voturi, in urma Alinei Albu, sef de serviciu in cadrul structurii centrale a DIICOT care obtinuse 156 de voturi, dar ... citeste toata stirea