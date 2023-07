Implementarea sistemului cu cod QR pentru producatorii din pietele iesene a murit din fasa: in Piata Nicolina, producatorii de lactate si branzeturi, primii care au primit coduri QR, le tin sub pestelca, nu in vitrina. Motivele: in era tehnologiei, producatorii din Iasi nu le vad rostul si se tem ca datele personale le-ar putea fi furate de oamenii care le scaneaza ca sa afle numele producatorului, de unde provin produsele pe care le au in fata lor sau ce autorizatii i-au fost eliberate ... citeste toata stirea