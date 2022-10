Producatorul rus de motociclete Ural a fugit din "imparatia" lui Putin

Celebrele motociclete cu atas Ural, a caror poveste a inceput inca din 1940, pe vremea lui Stalin, cu copierea unui BMW R71, nu se mai fac in Rusia din cauza sanctiunilor. Producatorul s-a mutat in Kazahstan pentru a avea piese a putea exporta in SUA si alte state occidentale. Motocicletele Ural sunt adevarate legende pe roti, pasionati si cluburi dedicate existand aproape in intreaga lume. Cele mai mari vanzari se inregistreaza in Statele Unite, iar Ural e singurul producator de motociclete cu ... citeste toata stirea