Produsele romanesti, piese de muzeu. Ce a fabricat Romania intre 1930 si 1990

Organizatorii spun ca exponatele prezentate constituie marturii tehnice relevante din punct de vedere istoric ce acopera o perioada de referinta pentru industria romaneasca. Radiouri, ceasuri auto, telefoane de birou, televizoare, calculatoare de buzunar sau aparate muzicale, toate de dinainte de Revolutie, sunt expuse acum la Palatul Culturii din Iasi. Ce au in comun? Sunt produse in Romania, pe vremea cand industria noastra inca functiona. O epoca de mult apusa, una in care la noi in tara ... citeste toata stirea