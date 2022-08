Prof. dr. Adrian Covic este din nou cercetat. Dosarul penal pentru fals si conflict de interese, redeschis

Secretizat intre timp, dosarul parea ca va fi ingropat definitiv, dar procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel a cerut in acest an infirmarea ordonantei de clasare pentru ca "s-a constatat ca in cuprinsul niciuneia dintre cele doua ordonante de clasare mentionate nu a fost examinata si nici nu s-a dispus o solutie cu privire la infractiunea de fals in declaratii prev. art. 326 Cod penal desi cu privire la aceasta infractiune a fost inceputa urmarirea penala".Cum au inceput ... citeste toata stirea