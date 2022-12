Prof. univ. dr. Gabriel Ionescu, primul chirurg pediatru care a reusit sa separe doi siamezi in timpul comunismului : "Cel mai mic copil pe care l-am operat avea 430 de grame"

Profesorul Gabriel Ionescu este primul decan al Facultatii de Medicina din cadrul UMF Iasi . In 2017, dupa 26 de ani de chirurgie pediatrica in strainatate, a revenit acasa, la Iasi, unde a gasit ragazul sa-si depene amintirile si sa priveasca in urma cu doza potrivita de nostalgie si foarte multa luciditate. Amintirile unui chirurg pediatru...Inainte de a-si trage fermoarul la valiza si a parasi Romania pentru o noua etapa a vietii in Africa de Sud, chirurgul Gabriel Ionescu ajunsese in ... citeste toata stirea