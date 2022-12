Profesor condamnat pentru un accident mortal. Nu stia ca trebuia sa mearga cu 30 km/h cand e polei

Viteza excesiva l-a adus pe un profesor in fata judecatorilor. El a comis un accident soldat cu moartea unei femei care avusese ghinionul de a se afla pe marginea drumului. In prima instanta, Tiberius Calistru a scapat doar cu o pedeapsa minima.Accidentul s-a petrecut in dimineata zilei de 1 februarie 2016, pe cand Calistru se afla la volanul unei Dacii pe DJ 208, in drum dinspre Pascani spre Lespezi. Intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, din cauza vitezei si a poleiului care ... citeste toata stirea