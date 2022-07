Profesori de la Aroneanu, la un curs in Insulele Azore

Patru cadre didactice ale Scolii Gimnaziale "Aron-Voda" Aroneanu au participat la cursul "LEARN ENGLISH. THE FUN WAY", curs ce a avut loc in Insulele Azore, Portugalia, in orasul Angra do Heroismo. Acest curs a constituit cel de-al treilea flux de formare din cadrul proiectului Erasmus+ K1 Staff Mobility "Internationalizare institutionala prin educatie de calitate pentru toti". Activitatea a avut loc in perioada 2-6 mai 2022 si a constat intr-un schimb de experiente si valorificare a ... citeste toata stirea