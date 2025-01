Profesorii ieseni, scoliti la Roma in domeniul bullyingului

Trei cadre didactice din judetul Iasi (reprezentandScoala Profesionala Lespezi, Scoala Profesionala Dagata, Scoala Gimnaziala "Constantin Teodorescu" Razboieni) au participat, la Roma, in perioada 20-24 ianuarie 2025, la un curs de formare ERASMUS+ "Empowering teachers against bullying- from awareness to action, in cadrul "Consortiului local pentru educatie de calitate", coordonat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.Acest curs international a reunit participanti din Romania, Germania, ... citește toată știrea