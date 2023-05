Profesorii din judetul Iasi vor protesta astazi, 24 mai 2023, in fata Prefecturii Iasi.Peste 90% din personalul angajat in invatamantul preuniversitar din judetul Iasi este in greva de luni, 22 mai. Copiii nu au mers la gradinita sau la scoala in aceasta perioada si nu vor merge pana cand greva nu va fi oprita.Liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, sustine ca protestul va dura doua ... citeste toata stirea