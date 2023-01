Profesorul Gabriel Mursa se alatura echipei de jurnalisti de opinie de la "Ziarul de Iasi"

Prof. dr. Gabriel Mursa de la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor se alatura echipei de colaboratori de la sectiunea "Opinii" a "Ziarului de Iasi".El preda teorie economica la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. In anul 2003, a obtinut titlul de doctor in economie, in urma finalizarii unui program de cercetare al carui obiectiv a constat in studierea originilor economice, politice si sociale ale liberalismului secolului al XX-lea. Din 2011, a devenit ... citeste toata stirea