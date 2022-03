Profitul net al Antibiotice Iasi a ajuns la 30 milioane lei, in crestere cu 13%

Compania Antibiotice SA (simbol ATB) a remis in data de 28 februarie 2022, Bursei de Valori Bucuresti, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare preliminare aferente anului 2021 precum si Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2022.In ceea ce priveste rezultatele preliminare aferente anul 2021, care reprezinta prima etapa in realizarea obiectivelor cuprinse in Planul de Organizare si Dezvoltare Strategica (PODS) al Antibiotice pentru perioada 2020-2030. Aceste ... citeste toata stirea