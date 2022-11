Program de depistare activa a tuberculozei, la Iasi

Programul este destinat persoanelor cu varsta peste 18 ani, cu factori de risc pentru tuberculoza, indiferent de statutul de asigurat si se va realiza in comunitati la risc de pe raza judetului * programul vizeaza efectuarea screening-ului la aproximativ 3.000 de persoane in perioada decembrie 2022-februarie 2023Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi va demara, incepand din data de 5 decembrie, o actiune de depistare activa a tuberculozei la nivelul judetului. in cadrul programului ... citeste toata stirea