Program de voluntariat pentru studentii ieseni! (P)

Social-democratul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi a demarat un program pilot de voluntariat pentru tinerii studenti ieseni prin care acestia pot sa dobandeasca cunostinte si aptitudini in domeniul administratiei publice, dar si al stiintelor politice.In cadrul proiectului au fost deja cooptati patru studenti de la diverse facultati din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza."Am incurajat permanent tinerii si am cautat sa ii fac parteneri in toate activitatile pe care le-am gestionat. ... citeste toata stirea