Program organizat de Ambasada SUA pentru studentii ieseni care vor sa invete cum sa devina lideri civici

Studentii ieseni au posibilitatea de a se inscrie la programul - "Kennedy Academy for Students", care este structurat in jurul subiectelor de democratie, educatie civica si participare activa in comunitate.Organizat de catre Ambasada SUA in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educatie Internationala, programul este deschis studentilor romani cu varsta cuprinsa intre 18 si 27 de ani, fiind programat sa aiba loc la Bucuresti in perioada 14 - 18 decembrie. "Cu toate ca sectorul ONG ... citeste toata stirea