Programarea casatoriei trece in online

* persoanele care vor sa se casatoreasca isi pot programa online ora si ziua evenimentuluiDepunerea dosarelor in vederea incheierii casatoriilor pentru perioada 1 - 4 iulie pot fi depuse in format online incepand cu data de 21 iunie, informeaza Directia Locala de Evidenta a Persoanelor (DLEP). "In ziua de 21 iunie se depun dosarele pentru incheierea casatoriilor in zilele de 1,2, 3 si 4 iulie", anunta reprezentantii DLEP, care reamintesc cu aceasta ocazie ca programarea online a casatoriilor ... citește toată știrea