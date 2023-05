Iesenii care vor sa isi monteze panouri fotovoltaice cu un ajutor financiar consistent de la stat se pot inscrie in programul Casa Verde Fotovoltaice in perioada 29-31 mai 2023, acestea fiind zilele in care se fac inscrierile in Regiunea Nord - Est (judetele Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui). Se pot obtine maximum 20.000 de lei, bani care acopera aproape 90% din cheltuielile investitiei, conditia finantarii fiind ca beneficiarul sa suporte o contributie proprie de minim 2.000 de ... citeste toata stirea