Programul complet al manifestarilor de Ziua Unirii. Premierul si membri ai Guvernului vin la Iasi

Iesenii sunt asteptati astazi in Piata Uniri, de la ora 10.00, pentru a sarbatori 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. In Piata va avea loc un concert cu muzica populara, iar Primaria va oferi o masa populara (placinte, "poale'n brau" si ceai) in jurul orei 12.30.Concertul va fi intrerupt temporar la ora 11.00, atunci cand sunt programate manifestarile oficiale: ceremonial religios, alocutiuni ale oficialitatilor, depunerea de coroane de flori la ansamblul statuar al Domnitorului ... citeste toata stirea