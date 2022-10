Programul liturgic al pelerinajului la Sfanta Parascheva: revine Calea Sfintilor

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat programul liturgic oficial cu ocazia pelerinajului la hramul Sfintei Parascheva. Asa cum "Ziarul de Iasi" a anuntat deja in editia de luni, anul acesta, la Iasi, va fi adusa si racla cu moastele Sfantului Paisie de la Manastirea Neamt, in anul in care se implinesc 300 de ani de la nasterea sa.Conform programului oficial, moastele vor ajunge la Iasi vineri seara, la ora 20.00, si vor fi amplasate in Catedrala Mitropolitana.Acolo nu vor sta insa ... citeste toata stirea