Programul marilor magazine din Iasi, de Sarbatori. Timp de doua zile toate vor fi inchise complet

Supermarket-urile din Iasi vor avea un program special de Craciun si Revelion. In prima zi de Craciun si din an, toate acestea vor fi toate inchise. Mai mult, reteaua Lidl nu va functiona nici in a doua zi de Craciun.De altfel, ca in fiecare an, marile lanturi de magazine din Romania isi modifica programul de functionare pentru sarbatorile legale: Craciun, Revelion si Paste. Astfel, supermarket-urile din Iasi vor fi inchise si in acest an in prima zi de Craciun, dar si in prima zi din an, ... citeste toata stirea