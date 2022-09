Programul "Rabla local": cati ieseni s-au inscris pana la primul termen pus de Primarie? Noutati pentru cei interesati

Aproape 500 de ieseni si-au manifestat deja intentia de a scapa de "rablele" din parcare. Primaria a luat in evidenta un numar de 480 de cereri in acest sens: fiecare proprietar ar urma sa primeasca o suma de 3.000 lei, fara a fi obligat sa achizitioneze o alta masina. Important: potrivit municipalitatii, lista doritorilor este in continuare deschisa, in conditiile in care etapa oficiala de inscriere in "Rabla local" inca nu a demarat.Intr-o prima faza, pana la 22 septembrie, Primaria a rugat ... citeste toata stirea