Programul Saligny - Analiza pe lista celor 235 proiecte iesene. 1,7 miliarde disponibile

Asa-numitul PNDL3, programul de finantare guvernamentala destinat autoritatilor locale, prinde Iasul intr-o pozitie relativ buna la nivel national: locul sase ca suma a valorii proiectelor eligibile. Judetului nostru ii vor reveni 1,72 miliarde de lei, in conditiile in care judetul de pe primul loc - Suceava - va primi 1,9 miliarde lei. Este un program care ar urma sa se desfasoare pana in 2028. Care sunt criteriile dupa care s-au impartit banii pe judete si care sunt la Iasi comunele ... citeste toata stirea