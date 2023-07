Un proiect imobiliar cu 135 de vile va ajunge in curand pe masa consilierilor locali. Primaria a publicat proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), zona de construire fiind in Bucium, in apropierea Trecatorii Visan, la circa 300 metri de sos. Iasi - Barnova. Proprietarii (persoane fizice) au la dispozitie aproape 10 hectare."Prin prezenta documentatie se propune parcelarea terenului studiat in 135 de loturi pentru locuinte individuale avand suprafete cuprinse ... citeste toata stirea