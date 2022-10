Proiect de marketing digital la Liceul de Informatica. Un grup de elevi a fost in Italia

Elevii Liceului Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi descopera tainele marketingului digital si prin intermediul proiectelor Erasmus+. In perioada 16 - 22 octombrie 2022, elevii si profesorii Liceului Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi au participat la activitatile de invatare transnationale organizate in Italia, in cadrul proiectului Erasmus+ intitulat Let's Build Word Towers Together. Au participat reprezentanti din cele cinci scoli partenere din Romania, Belgia, ... citeste toata stirea