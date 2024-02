Proiect de peste 9 milioane de lei castigat de TUIASI, in completarea initiativei "Digital Innovation Zone", pentru a asigura o transformare digitala inteligenta in regiunea de Nord-Est (P)

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a obtinut cu succes o cofinantare de 9,059,496.39 LEI prin Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare 2021-2027, prin actiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizata prin Hub-uri de Inovare Digitala Europene din Romania (EDIH), gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.TUIASI este liderul proiectului "DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH - MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and ... citește toată știrea